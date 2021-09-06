В Харькове протестуют работники авиазавода

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Харьковского государственного авиационного производственного предприятия проводят акцию протеста с требованием выплаты долгов по заработной плате и смены руководства завода, сообщает телеканал "Суспильне".

Работники предприятия сначала собрались на территории завода, где встретились с начальником управления промышленного развития и представителем концерна "Укроборонпром", в который входит завод. После встречи на ул.Сумскую вышли 50 человек, которые двинулись шествием к Харьковской облгосадминистрации.

Как рассказал директор департамента по управлению персоналом авиационного предприятия Юрий Труба, на предприятии составлен антикризисный план, но он не предусматривает как такого производства. Он предусматривает завершение сборки двух самолетов Ан-140, сдачу лома и аренду помещений. Весь план направлен на то, чтобы производство свернуть. Настоящее руководство не в состоянии составить план, который должен восстановить производство. Для этого надо погасить задолженность 260 млн грн по зарплате и выплатить работникам. По его словам, работников выводят на работу один-два раза в неделю и выплачивают зарплату, которая в среднем достигает 3 тыс. гривен.

"И это называется выплата зарплаты? Работники на эту зарплату не выживут и вынуждены увольняться", - говорит он.

На встрече с работниками был начальник управления авиастроения "Укроборонпрома" Геннадий Януль. По его словам, оснований освобождать нынешнего директора нет. Концерн оценивает его работу положительно.-0-