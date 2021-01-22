В Харькове задержали четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали четырех человек, причастных к организации частного дома престарелых в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на сообщение генерального прокурора в Facebook.

"Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами", - написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, фактически руководившая учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но при этом официально не был там трудоустроен.

Их задержали в рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей.

"У задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение, путем подключения от коммуникаций дома, надлежащим образом оформленного", - написала Ирина Венедиктова.

В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января объявлено днем траура в Харькове. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Сегодня в городе будут приспущены государственные флаги и флаги Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, в среду в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 15. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.-0-