В Харькове задержали сообщников луцкого террориста

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские правоохранители задержали в Харькове сообщников террориста, который в Луцке держал в заложниках 13 человек. Об этом сообщил 21 июля директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.

"В Харькове были задержаны личности, с которыми у него была определенная связь", - сказал он, отказавшись уточнить информацию.-0-