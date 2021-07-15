В Харьковской области из-за нарушения при транспортировке испортились более 9 тыс. доз вакцин Pfizer

15 июля, Харьковская область /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Харьковской области из-за нарушения при транспортировке испортились более 9 тыс. вакцин Pfizer.

"Вакцины, выявленные с нарушением холодовой цепи во время транспортировки, были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины не были поставлены на учет в Харьковской области", - говорится в пресс-релизе Департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что 30 июня ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Pfizer. При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Испорченный товар вернули обратно поставщику.-0-