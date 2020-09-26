В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

Фото Національна поліція України
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харьковской области Украины 26 сентября объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26, сообщает агентство "Укринформ".
Сегодня на всей территории Харьковской области приспущены государственные флаги на всех зданиях госорганов, госпредприятий, учреждений и организаций.
Рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.
Военный самолет Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября при заходе на посадку. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба. Погибли 25 человек, двое выжили.-0-