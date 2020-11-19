В Харьковской области отравились 37 учащихся лицея

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Харьковской области отравились 37 учеников Дергачевского лицея №3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

"18 ноября 2020 года среди учеников коммунального учреждения "Дергачевский лицей №3" Дергачевского районного совета зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении центра. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек. Все они находятся на амбулаторном лечении", - уточняется в сообщении.

С целью установления причин возникновения инфекции проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование учебного заведения. Его результаты пока не сообщаются. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.-0-