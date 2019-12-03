В Хартуме произошел взрыв и пожар на фабрике керамики, есть погибшие

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фабрике керамики в промышленной зоне Хартума (Судан) произошел взрыв с последующим возгоранием. По меньшей мере семь человек погибли и 42 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Пожар произошел сегодня днем в районе Бахри. По предварительной информации, возгоранию предшествовал взрыв топливного бака на территории фабрики.

Пострадавшие, многие из которых с серьезными ожогами, доставлены в госпиталь, расположенный в Бахри. В связи с инцидентом в этом медицинском учреждении было объявлено чрезвычайное положение, туда мобилизуют врачей и медицинский персонал из других районов столицы Судана.

Причины происшествия выясняются. Пожарные продолжают бороться с огнем, в районе фабрики наблюдается сильное задымление.-0-