В Хельсинки полиция задержала 60 человек на акции против коронавирусных мер

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали в центре столицы Финляндии 60 человек на акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Одного человека подозревают в оказании жесткого сопротивления полицейским. Остальные получат штрафы за неповиновение приказам полиции.

Полицейских в соответствии с принятым порядком уведомили об акции только на шесть человек, но в итоге на нее собралось около 300 участников. Из-за пандемии в столичном регионе страны сейчас запрещено собираться группами более шести человек.

Предыдущие акции протеста проходили в финской столице 20 марта, 10 и 18 апреля, после них часть демонстрантов также получили штрафы.-0-