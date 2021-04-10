В Хельсинки задержали 10 участников акции против ковид-ограничений

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы задержали 10 человек в центре столицы Финляндии на акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом финская полиция сообщила сегодня в Twitter, информирует ТАСС.

"Полиция задержала 10 человек и увезла их с места событий. Они получат штрафы за неподчинение", - говорится в сообщении. Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек.

Ранее полиция сообщила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.

Предыдущие акции протеста против ограничительных мер прошли в Хельсинки 20 марта. Тогда за несоблюдение заранее согласованных с полицией правил проведения акций в условиях пандемии под следствие попали 46 человек.-0-