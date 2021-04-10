В Хельсинки задержали 20 участников акции против ограничительных мер из-за коронавируса

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы задержали в общей сложности 20 человек в центре Хельсинки в субботу на акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финскую полицию.

"В субботу была организована акция, о которой полиция не была уведомлена заранее. Демонстранты не подчинились приказам полиции и не разошлись. Было задержано в общей сложности 20 человек, которые также получат штрафы за неподчинение. Кроме того, десять водителей легковых автомобилей были оштрафованы за создающую помехи езду как часть акции протеста", - говорится в сообщении.

Всего в акции, по оценкам правоохранительных органов, принимало участие несколько сотен человек (примерно 300 протестующих - на площади Наринккатори, около 100 - на площади Кауппатори).

Полиция заявила, что получила уведомление только об одной акции, в рамках которой два человека планировали протестовать в парке недалеко от здания финского парламента.-0-