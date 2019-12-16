В Хиросиме хотят снести здания, уцелевшие после атомной бомбардировки

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти японского города Хиросима планируют снести два здания, уцелевшие во время американской атомной бомбардировки в 1945 году, сообщает Euronews.

В 2017 году власти города составили список принадлежащих государству зданий, которые с высокой степенью вероятности не смогут выстоять во время сильного землетрясения. Те из них, которые не используются, должны быть снесены к 2022 году.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы была уничтожена большая часть города, в радиусе 5 км от эпицентра взрыва сохранилось всего 85 зданий, построенных до бомбардировки. В их числе и два здания, построенные в 1913 году. Они устояли благодаря использованию в конструкции железобетона. Сначала в них размещалась фабрика по пошиву военной формы, позже здесь было открыто студенческое общежитие. Сразу после бомбардировки в этих зданиях располагался полевой госпиталь. В последние годы они не использовались, однако их можно было осмотреть, обратившись за разрешением к местным властям.

Жители города выступают за сохранение этих зданий, которые могут использоваться как памятники, свидетельствующие о необходимости отказа от атомного оружия.

Атомная бомба Little Boy ("Малыш") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму утром 6 августа 1945 года. Через три дня, 9 августа, атомная бомба Fat Man ("Толстяк") была сброшена на город Нагасаки. Эти бомбардировки - первый и последний случай боевого применения ядерного оружия в истории человечества. Жертвами бомбардировки в Хиросиме стали около 140 тыс. человек, в их числе и скончавшиеся позже от лучевой болезни.-0-