В Хьюстоне возле школы застрелили подростка

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Хьюстона начала расследование инцидента, произошедшего рядом с одной из школ в центральной части города: был сатрелен подросток. Об этом сообщил телеканал ABC.

Парня с огнестрельным ранением обнаружили на автомобильной стоянке. Его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ссора между учащимися. Полиция проводит проверку в одной из близлежащих школ. Вход в здание закрыт.-0-