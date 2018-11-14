В Хьюстоне возле школы застрелили подростка

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Хьюстона начала расследование инцидента, произошедшего рядом с одной из школ в центральной части города: был сатрелен подросток. Об этом сообщил телеканал ABC.
Парня с огнестрельным ранением обнаружили на автомобильной стоянке. Его доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ссора между учащимися. Полиция проводит проверку в одной из близлежащих школ. Вход в здание закрыт.-0-
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