В ходе беспорядков в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб от огнестрельного ранения в ходе беспорядков в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, пишет ТАСС.

"По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли нападавшие. Сейчас врачи борются за его жизнь.-0-