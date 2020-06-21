В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали полицейские

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 полицейских пострадали в результате беспорядков в самом центре Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Несколько сотен человек разбивали витрины магазинов и нападали на полицейских, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя начальника полиции города Томас Бергер.

Патруль хотел остановить для проверки 17-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, связанного с продажей наркотиков. Молодежь, собравшаяся в центре Штутгарта, вступилась за предполагаемого правонарушителя и выступила против полицейских. В правоохранителей полетели камни и бутылки.

Всего, по оценке полиции, в беспорядках участвовали около 500 человек. Ситуация в какой-то момент полностью вышла из-под контроля. Правоохранительные органы запросили подкрепление; на место прибыли около 280 полицейских, в том числе около сотни из других городов Баден-Вюртемберга. В небе барражировал вертолет. Лишь в утренние часы удалось утихомирить толпу.

Власти исключают политические мотивы действий злоумышленников. "На настоящий момент мы можем исключить левоэкстремистские и вообще политические мотивы этих преступлений", - заявил глава полиции города Франц Лутц. Он указал на "беспрецедентные масштабы открытого насилия в отношении сотрудников и нанесения ущерба имуществу вплоть до грабежей". Ущерб был нанесен порядка 40 магазинам. В беспорядках участвовали и иностранцы, причем не только из числа беженцев, сообщил со своей стороны, Бергер. "Это был пестрый микс со всего мира", - констатировал он.

Ведется расследование. Полиция устанавливает личности зачинщиков беспорядков.-0-