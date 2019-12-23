В Хорватии 5 января пройдет второй тур президентских выборов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии, бывший премьер-министр Зоран Миланович вышли во второй тур президентских выборов, который пройдет 5 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Хорватии.

Ни один из 11 кандидатов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов в первом туре выборов. По итогам обработки 99% бюллетеней Зоран Миланович набрал 29,5% голосов, Колинда Грабар-Китарович - 26,7%.

Правом голоса на прошедших выборах обладали более 3,8 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Общая численность населения Хорватии составляет 4,1 млн человек.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах необходимо было собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.-0-