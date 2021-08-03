В Хорватии девять спецбортов тушат лесные пожары на площади около 800 га

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Хорватии задействовало крупнейшую в этом году группировку противопожарных сил, включая авиатехнику, для тушения трех природных пожаров неподалеку от города Сплит. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оборонное ведомство страны.

В ликвидации возгораний на площади около 800 га использовалось девять спецбортов Минобороны. Из-за пожаров была нарушена работа аэропорта в Сплите. За вчерашний день было осуществлено 490 вылетов, сброшено более 2 тыс. т воды, израсходовано почти 33 тыс. л топлива.

С конца июля по начало августа противопожарные силы Хорватии были задействованы в тушении 50 очагов возгорания в различных регионах, расположенных на побережье страны.-0-

На побережье Адриатики на границе между Хорватией и Черногорией многим деревням угрожают лесные пожары. Фото AFP

Тушение пожара в Горни-Сегет. Фото Cropix