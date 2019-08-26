В Хорватии фургон упал в реку, погибла женщина

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла, сообщает
Авария произошла после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте, и его преследовал патруль.
Водителю, вероятно, мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.
Полиция спасла 11 мигрантов из фургона, но одна из женщин умерла в больнице.
На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами.-0-