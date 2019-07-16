В Хорватии из-за лесного пожара эвакуировано 10 тыс. человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии на популярном у туристов острове Паг произошел крупный лесной пожар, эвакуировано около 10 тыс. человек, сообщает местное издание
Пожар вспыхнул в ночь на 16 июля в сосновом лесу возле пляжа Зрче. Тушение огня усложнял сильный ветер. К утру пожарным удалось взять огонь под контроль. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются, не исключена версия поджога.-0-
Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF— 9bills.co.uk (@9bills) 15 июля 2019 г.
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