В Хорватии из-за лесного пожара эвакуировано 10 тыс. человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии на популярном у туристов острове Паг произошел крупный лесной пожар, эвакуировано около 10 тыс. человек, сообщает местное издание Svet24 .

Пожар вспыхнул в ночь на 16 июля в сосновом лесу возле пляжа Зрче. Тушение огня усложнял сильный ветер. К утру пожарным удалось взять огонь под контроль. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, не исключена версия поджога.-0-

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF