В Хорватии мужчина убил четырех человек - его разыскивает полиция

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство четырех человек произошло в субботу в районе города Шибеника в Хорватии, сообщает ТАСС со ссылкой на

хорватскую общественную телерадиокомпанию HRT.

Днем 30 января возле одного из торговых центров города Водице полиция обнаружила в автомобиле мужчину с несколькими огнестрельными ранениями. Позднее правоохранителям поступило сообщение о расстрелянных на выезде из города двух мужчинах и женщине, также находившихся в автомобиле.

По предварительным данным, подозреваемый, в отношении которого ведутся оперативно-розыскные мероприятия, является партнером по бизнесу убитых людей.-0-