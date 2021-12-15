В Хорватии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до 31 декабря

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения COVID-19 приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер. Об этом заявил на заседании правительства вице-премьер, министр внутренних дел страны Давор Божинович, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, в решении штаба имеется изменение, касающееся необходимости согласования с муниципальными властями возможности проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с более чем сотней участников.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрированы свыше 662 тыс. инфицированных, почти 627 тыс. пациентов выздоровели, 11 779 человек в результате осложнений умерли.-0-