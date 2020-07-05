В Хорватии проходят парламентские выборы

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в однопалатный парламент началось сегодня в Хорватии, сообщает ТАСС.

В стране и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос за более чем 2,6 тыс. кандидатов от 70 политических партий, объединений и коалиций до 19.00 смогут почти 3,86 млн избирателей.

Основная борьба за 151 депутатское кресло, как ожидается, развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

Парламентские выборы в Хорватии изначально планировалось провести осенью, однако из-за прогнозов об ухудшении ситуации с распространением коронавируса власти договорились с оппозицией о переносе голосования. По последним данным, в республике зарегистрировано 3 094 случая заражения, 2 183 человека выздоровели, 113 умерли.-0-