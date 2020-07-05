В Хорватии пройдут парламентские выборы

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,6 тыс. кандидатов от 70 партий, объединений и коалиций поборются на парламентских выборах 5 июля за 151 место в Хорватском саборе (однопалатном парламенте), сообщает ТАСС.

Ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

По данным хорватских аналитиков, к завершению предвыборной кампании с небольшим отрывом лидировала коалиция "Перезагрузка", за которую голоса готовы были отдать около 30% избирателей. ХДС Пленковича могли поддержать 28-29% проголосовавших. На мандаты в парламенте претендовала и партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество". Оно может получить 10-12% голосов. В парламент также должны пройти более мелкие партии, в том числе состоящие из независимых кандидатов, представителей нацменьшинств, проживающих в Хорватии, и зарубежной диаспоры, насчитывающей порядка 400 тыс. человек.

По оценкам экспертов, новый кабмин будет коалиционным.

По данным Государственной избирательной комиссии, из 4,3 млн жителей Хорватии проголосовать смогут порядка 3,86 млн, в том числе не зарегистрированные в качестве постоянно проживающих на территории страны. За ходом голосования, которое завершится в 19:00, будут следить более 8,5 тыс. наблюдателей.-0-