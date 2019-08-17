В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой спортивный самолет совершил аварийную посадку на шоссе А6 Загреб-Риека в Хорватии. Инцидент произошел 17 августа, сообщает Večernji list .

Во время полета на высоте 300 м у самолета отказал двигатель.

Самолет приземлился на проезжую часть в направлении Риеки. На борту находились два человека – преподаватель частной авиационной школы и его ученик. При посадке никто не пострадал.-0-