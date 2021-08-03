В Хорватии вспыхнули пожары

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары вспыхнули в Хорватии, сообщает газета Jutarnji List.
Пожары произошли в Горни-Сегет, также в Дриновцах, в Шибенско-Книнском и в Задарском уездах. Огонь охватил площадь около 800 га, в результате пожара сгорели маккии (заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников), сосновые леса и оливковые рощи.
Огонь приблизился к государственной автодороге и домам. В связи с отсутствием угрозы эвакуация населению не потребовалась.
В общей сложности в тушении задействованы 34 машины с 124 пожарными и 25 военнослужащих.-0-