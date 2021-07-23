В Хорватии вводят новые ограничения на курортах

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Хорватии решили ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья, сообщает РИА Новости.

Со следующей недели будут запрещены мероприятия с числом участников более 50. Исключения - концерты и спортивные соревнования, где число посетителей ограничено тысячей. Но все они должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели коронавирусом.

В Хорватии уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из разных стран, включая граждан Великобритании, России и Кипра, независимо от их прививочного статуса. В закрытых общественных местах и ​​в транспорте все граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Несмотря на препятствия для поездок, вызванные пандемией, официальные лица надеются, что летний сезон может принести 70% доходов от доковидного 2019 года, потому что туризм составляет 20% ВВП страны.

"Важно поддержать экономическое восстановление туротрасли после локдауна и избежать роста числа заболевших", - заявил министр внутренних дел Давор Божинович.

В пятницу хорватские власти сообщили о 176 новых случаях COVID-19. Неделю назад их было 131, две недели назад - 87.-0-