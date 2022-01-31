В Хорватии зафиксировали первые случаи заражения новым подвидом омикрона

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии зарегистрировали первые пять случаев инфицирования новым подвидом омикрон-штамма коронавируса - BA.2, сообщает ТАСС со ссылкой на Хорватский институт общественного здравоохранения.

Хорватские медики, как и их зарубежные коллеги, считают, что новая версия омикрон-штамма не должна поставить под вопрос эффективность существующих вакцин.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии диагностирован 25 февраля 2020 года. За это время в стране зарегистрировано более 937 тыс. заболевших. Из-за последствий COVID-19 умерли 13 827 человек.-0-