В Хорватии заявили о поступлении партии вакцины от коронавируса для детей

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия из 48 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 5 до 11 лет прибыла в Хорватию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Хорватского института общественного здравоохранения Ивана Павич Шиметин.

По ее словам, дети в этой возрастной группе будут вакцинироваться так же, как взрослые, двумя дозами препарата, содержание вещества в котором составляет только одну треть.

Вакцинация в Хорватии особо рекомендована детям с ослабленным иммунитетом. Иммунизация проходит с разрешения родителей. К настоящему времени в стране получили прививки порядка 6,4 тыс. детей в возрасте от 12 до 14 лет и около 55 тыс. подростков 15-19 лет.-0-