В Хорватии завершилось голосование на президентских выборах

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (21:00 минского), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Хорватии. Начался подсчет голосов. По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 (18:30 минского) явка избирателей составила 38,82%. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов Госизбирком начнет объявлять ближе к 20:00 (22:00 минского). На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович, популярный певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович и Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич. По результатам экзитпола, приведенными после закрытия избирательных участков хорватским информационным агентством HINA с минимальным отрывом друг от друга на выборах лидируют Зоран Миланович и Колинда Грабар-Китарович. Согласно приведенным данным, Миланович пока набирает 29,6% голосов, Грабар-Китарович - 26,4%. Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Второй тур при необходимости пройдет 5 января 2020 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!