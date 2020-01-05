В Хорватии завершилось голосование второго тура выборов президента

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур президентских выборов завершился в Хорватии 5 января. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени, начался подсчет голосов, сообщает ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), на 16:30 явка избирателей составила 43,52% - почти на пять оцентов больше, чем в ходе первого тура выборов, состоявшегося 22 декабря 2019 года. Ожидается, что первые результаты подсчета голосов ГИК начнет объявлять ближе к 20:00.

Гражданам страны предстояло проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество", и бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович.

По итогам первого тура, Миланович набрал 29,55% голосов и занял первое место. У Грабар-Китарович - 26,65% голосов избирателей. Победителем во втором туре выйдет кандидат, который получит относительное большинство голосов.

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, приведенные 5 января после закрытия избирательных участков телеканалом RTL.

Согласно имеющимся данным, Миланович пока набирает 53,25% голосов, а действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович - 46,75%.-0-