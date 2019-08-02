В хорватском Загребе произошла стрельба, погибла семья из шести человек

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу в одном из жилых домов в хорватской столице Загребе. Погибли шесть человек, в том числе 10-летний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse .

Инцидент произошел 1 августа в 21.30 по местному времени (22.30 в Беларуси).

Жертвами стали шесть членов одной семьи. Также на месте преступления был найден младенец, он не пострадал.

По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв. Полиция проводит операцию по поиску преступника.-0-