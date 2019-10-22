В хостеле Новой Москвы мужчина убил двух человек и ранил четырех

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из хостелов Новой Москвы мужчина убил двух человек и ранил четырех, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сегодня утром в хостеле, расположенном в деревне Дудкино, мужчина пришел к знакомым попросить деньги в долг. Из-за отказа он ранил ножом шестерых человек, мужчина и женщина погибли, еще четыре человека госпитализированы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - сообщили в ГСУ.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник - наркозависимый и систематически употребляет наркотики.-0-