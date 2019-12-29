В храме в Техасе произошла стрельба

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском округе Таррант (штат Техас). Пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По сведениям телекомпании, неизвестный начал стрельбу в христианской церкви рядом с городом Форт-Уэрт.

В свою очередь, представитель пожарного управления города Форт-Уэрт Майк Дривдал не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о жертвах стрельбы в церкви в городе Уайт-Сеттлмент (округ Таррант). Соответствующее заявление он сделал 29 декабря в беседе с журналистами, которую транслировала телекомпания CNN.

"Сотрудники полицейского и пожарного управления Уайт-Сеттлмент прибыли на место происшествия, где были обнаружены трое пострадавших. Они были доставлены в больницы в критическом состоянии. По их данным, предполагаемый стрелок является одним из пострадавших", - подчеркнул Дривдал. Он не уточнил, где именно произошла стрельба - внутри или снаружи церкви. Мотивы стрелка также неизвестны.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о задержании подозреваемого пока нет.-0-