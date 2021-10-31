В Хургаде отравились 40 россиян

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада (Египет) отравились 40 россиян. По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам, сообщили ТАСС в Федерации туристических палат Египта.

"В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник.

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил ТАСС, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal hotel, гости которого были госпитализированы из-за отравления. "Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство отслеживает ситуацию", - сказал он. В частности, дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.

Однако позднее стало известно, что по распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. "Прокуратура уже начала расследование в отеле AMC Royal hotel, который также известен как отель "Ат-Таярин", - пояснили в Федерации туристических палат. - За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии".

9 августа этого года после шестилетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и египетскими курортами, закрытое после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского лайнера на Синае 31 октября 2015 года. Спрос на отдых на Красном море резко вырос. По данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе практически все забронировано. Вместе с тем многие туристы жалуются на плохой сервис и ухудшение качества обслуживания.-0-