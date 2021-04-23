В Иерусалиме произошли беспорядки

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые беспорядки произошли у Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима, полиция пыталась предотвратить столкновения между арабской и еврейской молодежью, сообщает РИА Новости.

Первые столкновения вспыхнули после окончания вечерней молитвы месяца Рамадан, когда сотни молодых мусульман устроили демонстрацию у Шхемских ворот Старого города и начали бросать в полицейских камни.

"В районе Шхемских ворот прошла демонстрация, которая переросла в серьезные волнения, в ходе которых отмечались нападения на полицейских - их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения", - рассказал РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

По словам представителя ведомства, демонстрация была объявлена незаконной, ее участников просили разойтись.

Одновременно, по сообщениям израильских СМИ, к месту беспорядков выдвинулась колонна крайне правой израильской молодежи, полиция сообщила, что предприняла меры, чтобы не допустить столкновений между двумя радикальными группами.

"Полицейские силы начали операции по восстановлению порядка и рассредоточению сотен молодых людей, создав буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим в Иерусалиме. После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен", - говорится в сообщении представителей полиции.

В ходе столкновений в Иерусалиме тридцать два палестинца получили ранения. "Тридцать два палестинца пострадали в ходе продолжающихся столкновений с еврейскими поселенцами в районе Баб аль-Амуд в восточном Иерусалиме, 12 раненых были доставлены в больницу", - заявил представитель Красного полумесяца.-0-