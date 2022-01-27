В Иерусалиме выпало до 25 см снега

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От 15 до 25 см снега выпало в течение ночи и первой половины дня в Иерусалиме 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на израильское радио "Кан".

Это является почти рекордным событием, так как снежный покров выше 10 см обычно ложится в городе на несколько часов не чаще одного раза в несколько лет.

Шоссе из Тель-Авива в Иерусалиме на горных участках за ночь засыпало снегом таким образом, что открыть его удалось только уже ближе к полудню. В самом городе на основных улицах поначалу были расчищены только центральные ряды, остальные были заставлены застрявшими машинами. Ближе к вечеру пошел холодный дождь, смывший часть снега и разблокировавший пути для проезда. Ливень вызвал мощные туманы в низинах, которые вновь затруднили движение по шоссе в районе иерусалимских предгорий.

В заснеженном городе школы по решению муниципалитета были закрыты, дети и взрослые в парках играли в снежки и лепили снеговиков, на дорогах образовались многочасовые заторы, но автомобилисты весело приветствовали друг друга, останавливались у особо крупных сугробов, выходили из машин и фотографировались с горами из снега.

Как предупреждает радиостанция, вечером по всей стране опять пошли мощные дожди и ливни. Прогнозируется, что 28 января будет особенно холодно на Голанских высотах и на возвышенностях в центре и на севере страны, а в низинах у Мертвого моря и в прибрежной полосе возможны подтопления.-0-