26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня - церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после встречи израильской полиции и церковных лидеров, рассказал представитель Ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар. Приказ о закрытии Храма Гроба Господня будет действовать в течение одной недели, однако не исключено, что позже его продлят.

Закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, накануне этого праздника в Иерусалим обычно стекаются сотни тысяч паломников со всего мира. В нынешнем году в связи с COVID-19 улицы Иерусалима непривычно пустынны. Если распространение коронавируса продолжится, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.

25 марта президент Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно новому распоряжению правительства с вечера 25 марта в стране запрещены все массовые мероприятия, приостанавливается работа общественного транспорта. Таксистам разрешено возить только по одному пассажиру, а гражданам запрещено удаляться от своих домов без причины. Также 25 марта власти Израиля дали указание всем синагогам закрывать и проводить службы на свежем воздухе не более чем для 10 человек одновременно.

По последним данным, в Израиле подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом. От вызванных им осложнений погибли пять человек, еще 58 выздоровели.

Храм Гроба Господня находится в христианском квартале Старого города, окруженного стенами Иерусалима. Церковь была построена там в IV веке при Константине Великом, римском императоре, принявшем христианство. Опеку над зданием разделяют греческая православная, армянская православная и римско-католическая церкви. -0-