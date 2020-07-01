В II квартале 2020 года 400 млн человек в мире потеряли работу из-за пандемии

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 400 млн человек по всему миру потеряли работу во втором квартале 2020 года из-за последствий пандемии. Возобновление карантина грозит новыми многомиллионными сокращениями, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает Euronews.

При худшем сценарии, по данным МОТ, до конца года без работы могут остаться еще около 340 млн человек. При самом оптимистичном, если мировая экономика восстановится быстро, работу потеряют 34 млн.

Особенно уязвимыми считают эксперты рабочие места, занимаемые женщинами. По данным Международной организации труда, женщины составляют 57% работников, занятых на неполный день. Именно такие сотрудники будут сокращены в первую очередь.

"Женщины сосредоточены в тех секторах, которые наиболее пострадали от пандемии. Они очень широко представлены в домашней работе, в здравоохранении и социальном обеспечении… Таким образом, мы рискуем потерять (хотя и скромные) достижения в области гендерного равенства, которых мы добились в последние годы", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.-0-