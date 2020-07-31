В июне 2021 года в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные выборы в парламент Ирака назначены на 6 июня 2021 года. Об этом объявил в пятницу премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми, передает телеканал Al Sumaria.

"Я объявляю 6 июня 2021 года датой проведения досрочных парламентских выборов, и мы сделаем все, чтобы они прошли успешно и были прозрачными", - сказал он в обращении к нации по государственному телевидению.

Проведение всеобщих досрочных выборов в парламент и последующее назначение президента страны было одним из главных требований протестующих на массовых народных протестах. Власти обещали его выполнить. Однако выборы были обусловлены необходимостью принятия сначала нового избирательного закона, разработка и одобрение которого затянулась на несколько лет.

Парламент принял его только в конце декабря прошлого года. Последние парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года, а следующие должны были пройти в мае 2022 года.-0-