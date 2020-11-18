В Индии 11 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в результате столкновения автобуса и грузовика 11 человек погибли и 16 пострадали. Об этом сообщает индийская газета The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Сообщается, что на момент госпитализации семь человек были мертвы, позже скончались еще четверо. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования по поводу дорожно-транспортного происшествия и сказал, что администрация окажет всю возможную помощь пострадавшим и их семьям. Причины ДТП будут уточняться, полиция уже начала расследование.-0-