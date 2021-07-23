В Индии 129 человек погибли из-за самых мощных за 40 лет ливней

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в индийском штате Махараштра за минувшие 48 часов из-за обрушений и оползней, вызванных мощными ливнями, составило 129 человек. Еще более 80 числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

По информации издания, в штате отмечены десятки случаев оползней, обрушений зданий и других инцидентов после того, как проливные дожди обрушились на западное побережье Индии. Пострадали округа Райгад, Ратнагири, Сатара, а также столица штата - мегаполис Мумбаи.

Специалисты отмечают: столь мощные муссонные ливни отмечены в штате впервые за примерно 40 лет. Как сообщает новостной портал DigiWorld, в некоторых районах Махараштры за сутки выпало от 400 до 600 мм осадков.

В районах бедствия идут спасательные работы. Власти обратились за помощью к национальным ВМС. Западное военно-морское командование страны мобилизовало группы спасателей и привлекло военные вертолеты.-0-