В Индии 17 человек погибли в ДТП

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Уттар-Прадеш на шоссе столкнулись двухэтажный автобус и автопогрузчик, в результате чего 17 человек погибли, более 70 пострадали, сообщает агентство PTI.
Все пострадавшие были госпитализированы. Некоторые из них в критическом состоянии.
По предварительной информации, причиной аварии послужило алкогольное опьянение водителя автобуса.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших и распорядился предоставить им материальную помощь.-0-