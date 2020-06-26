В Индии 83 человека погибли от ударов молний

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 83 человека погибли в результате ударов молний при грозах в штате Бихар за последние сутки. Об этом 25 июня со ссылкой на представителя местного департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями сообщило агентство Синьхуа.

Как отметили в Индийском метеорологическом бюро, в ближайшие три дня сильные дожди ожидаются в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Бихар, Мегхалая, Сикким и Западная Бенгалия, также возможны наводнения. Власти штата Бихар обратились к администрациям округов с просьбой принять меры безопасности.-0-