В Индии автобус столкнулся с рикшей - погибли 26 человек

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Махараштра автобус столкнулся с рикшей - погибли 26 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Авария произошла поздно вечером 28 января в районе города Нашик на западе страны. Скоростной автобус врезался в авторикшу, в результате чего оба транспортных средства рухнули в придорожный колодец глубиной около 18 м.

Как рассказали в полиции, после ДТП госпитализированы 32 человека. Среди погибших - двое двухлетних детей и 13 женщин.

Спасательная операция на месте аварии завершена. Причины трагедии выясняются. По данным местных властей, ДТП могло случиться из-за лопнувшей покрышки автобуса.-0-