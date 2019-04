В Индии автобус упал в ущелье: погибли 12 человек

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Химачал-Прадеш частный автобус упал в ущелье. Погибли 12 человек, передает агентство ANI .

Инцидент произошел в округе Чамба. Причина аварии устанавливается. Полиция расследует обстоятельства происшествия.-0-

SP Chamba, Dr Monika: A private bus on Pathankot- Dalhousie route fell into a gorge at Panchpulla near Banikhet, today. 8 people died in the incident. Police team led by DSP Dalhousie investigating. #HimachalPradesh pic.twitter.com/9kA33nQ6U2