В Индии более 2 тыс. человек получили физраствор вместо COVID-вакцины

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии более 2 тыс. человек стали жертвами аферы по продаже поддельных вакцин от COVID-19. Вместо положенных медицинских средств жертвам вводили физический раствор. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CNN.

К афере были привлечены врачи. По меньшей мере 12 фальшивых акций вакцинации было осуществлено в финансовом центре страны - городе Мумбаи, в западной части штата Махараштра, заявили в местной полиции. Всего до 2500 жертв аферы получили фейковые уколы, а организаторы заработали на схеме до $28 тыс.

Сейчас по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре арестованы 14 человек.

В мире зафиксировано более 185 млн случаев заражения коронавирусом, 4 млн - летальных. Выздоровели почти 170 млн человек.-0-