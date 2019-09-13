В Индии более 200 человек погибли из-за муссонных ливней

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные муссонные ливни, которые обрушились в последние недели на центральный индийский штат Мадхья-Прадеш, привели к гибели более 200 человек, сообщает индийский телеканал NDTV .

Стихия повредила около 10 тыс. домов, 231 дом полностью разрушен, из затопленных районов эвакуированы 8,5 тыс. человек, которые были размещены во временных лагерях и приютах. Кроме того, дожди и наводнения нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, погибло более 600 голов домашнего скота.

По словам представителя местных властей, семьи погибших, а также пострадавшие и потерявшие имущество люди получат денежные компенсации.

Метеорологический департамент Индии предупредил, что сильные дожди продолжается еще в течение суток.-0-