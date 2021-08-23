В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек получили пищевое отравление после приема "прасада" - ритуального угощения, состоящего из фруктов и голубиного гороха в индийском штате Ассам, сообщает РИА Новости.Голубиным горохом в Индии называется растение рода бобовых, употребляемое в пищу.Отмечается, что один из жителей деревни организовал праздничное мероприятие и угостил пришедших гостей, после чего те вскоре начали жаловаться на боль в животе и рвоту.С вечера воскресенья более 50 жителей села были госпитализированы, сейчас их состояние стабильное. Представители властей в понедельник изъяли весь голубиный горох из магазина, где его приобрел местный житель, начато расследование.-0-