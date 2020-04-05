В Индии через интернет пытались продать самую высокую статую мира

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии неизвестные пытались продать через интернет Статую Единства – самую высокую статую мира. Ее оценили в $4 млрд, передает The Indian Express.

Монумент находится в штате Гуджарат и представляет собой памятник одному из лидеров индийского национально-освободительного движения Валлабхаи Пателю. Он был установлен в 2018 году и получил название Статуя Единства.

Объявление о продаже памятника появилось в сети 4 апреля. В нем говорилось, что Статуя Единства продается "из-за неотложной необходимости в средствах для больниц и медицинского оборудования" для борьбы с коронавирусом.

Власти штата Гуджарат заметили это объявление только в воскресенье, 5 апреля, и обратились в полицию. После этого оно было удалено с площадки для покупки, продажи и обмена товарами.

Как передает ТАСС, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло к вечеру воскресенья и составило 3 577 человек. Умерли 83 человека.-0-