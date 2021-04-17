В Индии четыре человека погибли при пожаре в больнице, где лечат пациентов с COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех человек погибли в результате пожара в больнице, где лечат заразившихсяя коронавирусом, в городе Райпур, штат Чхаттисгарх. Об этом в сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

"В результате произошедшего погибли четыре пациента. Один человек погиб в огне, трое - от удушья", - цитирует издание заявление представителя полиции.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание вентилятора, после чего огонь распространился в другие палаты.

Пожарные эвакуировали остальных пациентов из здания больницы.-0-