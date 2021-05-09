В Индии число инфицированных COVID-19 превысило 22 млн

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии за прошедшие сутки выявило 403 738 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 22 296 414. Как говорится в сообщении ведомства, число летальных исходов увеличилось за день на 4092 и достигло 242 362, сообщает ТАСС.

В Индии в пятый раз зафиксировано свыше 400 тыс. инфицированных, все эти случаи были отмечены в мае: 1 мая (401 993 случаев заражения, тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.), 6 мая (412 262), 7 мая (414 188) и 8 мая (401 078).

Суточное количество летальных исходов второй день подряд превысило 4 тыс., 8 мая утром сообщалось о 4187 случаях смерти, что стало антирекордом за все время эпидемии в стране.

Как указывает Минздрав, число выздоровевших от этой инфекции увеличилось за 24 часа на 386 444 и достигло 18 317 404. На лечении находятся 3 736 648 пациентов с коронавирусом, что на 13 202 больше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся COVID-19 и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).-0-